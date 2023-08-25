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Новосибирский «летающий автомобиль» запустят в серию

Источник:
Sibnet.ru
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Циклолет
Циклолет
Фото: © Sibnet.ru

Компания «Аэромакс» планирует запустить серийное производство тяжелого летательного аппарата с циклическим движителем (циклокаром), сообщил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

Ученые Института теплофизики СО РАН разработали два варианта циклолетов — большой, массой до 2 тонн, и малый аппарат. Движитель представляет собой барабан, в котором расположены лопасти, меняющие угол атаки и создающие тягу.

«Сейчас они пробуют создать тяжелый циклокар в проекте фонда "Циклон-2", занимаются тем, что на масштабных демонстраторах отрабатывают систему управления, поскольку этот аппарат требует абсолютно новой системы управления», — цитирует Чибисова «Интерфакс».

Как работает циклолет

Компания «Аэромакс» будет доводить такой циклокар до серийного изделия в индустриальном парке «Руднево». По его словам, аппарат может использоваться, главным образом, в гражданском секторе в городской и междугородней аэромобильности.

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