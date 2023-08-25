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Начались съемки нового исторического сериала «Куколка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» сообщил о начале съемок сериала «Куколка», действие которого развернется в царской России.

По сюжету, выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская (Анастасия Уколова) возвращается в небольшой провинциальный городок.

Родители девушки мечтают выдать Сашу замуж, а сама героиня грезит о блестящей карьере архитектора. Желая угодить родителям, она сводит новые знакомства и моментально погружается в водоворот интриг, где на первый план встают политические интересы.

Сериал «Куколка» — новая работа режиссера Егора Анашкина, автора таких проектов как «Шаляпин», «Зулейха открывает глаза», «Кровавая барыня», с большим успехом выходивших ранее в эфире телеканала «Россия».

Первыми сериал увидят подписчики онлайн-кинотеатра Кинопоиск в 2024 году. Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».

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