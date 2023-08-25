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Автоэксперт объяснил, почему иранские авто будут популярны

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили из Ирана будут пользоваться спросом у российских водителей по причине их цены, сообщил автоэксперт Василий Кисенков.

«Если говорить про иранского производителя, то он так или иначе все равно будет пользоваться спросом на российском рынке ввиду той простой причины, что это бюджетный класс. А бюджетный класс всегда будет хорошо покупаться и продаваться», — сказал Кисенков телеканалу «360».

На фоне отечественных Lada или «Москвича», стоимость которых достигает 2,5 миллиона рублей, автомобили из Ирана заявлены дешевле. Их будут поставлять в базовой комплектации и с простым мотором.

Цена иранского седана SAIPA Saina S будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, а хэтчбека Quik — от 1,5 миллиона рублей, сообщал дилерский центр Major Auto.

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