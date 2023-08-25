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Виторгана вырезали из сериала и заменили на дипфейк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @mvitorgan

Актер Максим Витогран рассказал, почему его персонажа из сериала «Контакт» заменили дипфейком, озвучив также другие проекты, из которых его убрали. Он считает, что это связано с его отъездом из России.

Во втором сезоне сериала «Контакт» Виторгана, сыгравшего мужа главной героини, убрали из титров, а персонажа в уже отснятых сериях заменили дипфейком, похожим на актера.

«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы же не привыкли экономить деньги "Газпрома"», — прокомментировал актер ситуацию в соцсети.

В подтверждение «случайностей» актер привел в пример сериал «Беспринципные», где тоже играл одну из ключевых ролей.

«А в это время где-то, говорят, начались съемки нового сезона Беспринципных. Но там нет таких денег. Поэтому было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не переделывать», — написал Виторган.

Виторган также вспомнил историю, когда начал сниматься в сериале «Ева, рожай», но его внезапно заменили на актера Анатолия Белого. Артист поиронизировал над тем, что вскоре после съемок Белый, как и сам Виторган, уехал из России.

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