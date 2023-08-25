НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Опубликовано фото Трампа при аресте

Источник:
Sibnet.ru
274 1

Офис шерифа округа Фултон распространил магшот — официальное тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа. Он стал первым за всю историю страны главой государства, которого сфотографировали при аресте.

Экс-президент опубликовал магшот в X (Twitter) — этот пост стал первым с января 2021-го, когда его заблокировали в соцсети.

Магшот экс-президента США Дональда Трампа
Фото: © офис шерифа округа Фултон

Трамп намеренно решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика.

Также экс-президент сдал отпечатки пальцев, ему измерили рост и вес. Трамп весит 97,5 килограмма при росте 1,9 метра. В документах его описали как белого голубоглазого обладателя волос рыжеватого цвета.

Трамп сдался местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным, политик провел в фултонской тюрьме 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие», — заявил он.

Еще по теме
Зеленский отверг причастность Украины к гибели Пригожина
Лукашенко пожелал Украине «бесценного и такого нужного мира»
Украине пригрозили за удары беспилотников по Москве
Путин выступил на саммите БРИКС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Кабачки выдали белым медвежатам в новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (1)
Картина дня
Опубликовано фото Трампа при аресте
Кадыров высказался о Пригожине
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым
Подсчитано количество SIM‑карт россиян под угрозой блокировки
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
58
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
48
Российская экспедиция на Луну провалилась
44
Назван единственный путь для победы Украины
37
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
26
Образ Сталина изменили в новом учебнике истории