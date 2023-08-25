Опубликовано фото Трампа при аресте

Офис шерифа округа Фултон распространил магшот — официальное тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа. Он стал первым за всю историю страны главой государства, которого сфотографировали при аресте.

Экс-президент опубликовал магшот в X (Twitter) — этот пост стал первым с января 2021-го, когда его заблокировали в соцсети.

Фото: © офис шерифа округа Фултон

Трамп намеренно решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика.

Также экс-президент сдал отпечатки пальцев, ему измерили рост и вес. Трамп весит 97,5 килограмма при росте 1,9 метра. В документах его описали как белого голубоглазого обладателя волос рыжеватого цвета.

Трамп сдался местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным, политик провел в фултонской тюрьме 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. «То, что здесь произошло, является пародией на правосудие», — заявил он.