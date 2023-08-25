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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами самолетного типа, российские военные пресекли атаку, сообщило Минобороны.

«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении ведомства.

О нескольких сбитых дронах в районе мыса Херсонес ранее ночью рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Их точное число он не назвал. По его словам, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
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Если бы такой сброс делали Россия или Китай то вони на бы было. А тут все нормально, якобы