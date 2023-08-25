Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым

Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами самолетного типа, российские военные пресекли атаку, сообщило Минобороны.

«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении ведомства.

О нескольких сбитых дронах в районе мыса Херсонес ранее ночью рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Их точное число он не назвал. По его словам, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил губернатор.