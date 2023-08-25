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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров высказался о Пригожине

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о долгой и давней дружбе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, погибшем в авиакатастрофе, и назвал его «персоной государственного масштаба».

«Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров просил Пригожина «оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности». «Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — высказался глава Чечни.

Он отметил, что Пригожин внес большой вклад в проведение СВО, и эту заслугу у него не отнять.

Самолет Пригожина разбился вечером 23 августа в Тверской области. На борту были семь пассажиров и трое членов экипажа. Основатель ЧВК значился в списках, официально его тело не опознано.

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Политика #Россия
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