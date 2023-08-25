Google выпустит мощный бюджетный смартфон

Корпорация Google готовится выпустить новый бюджетник Google Pixel 8a, обладающий продвинутыми характеристиками. Аппарат будет оборудован новейшим фирменным процессором следующего поколения — Tensor G3.

Согласно информации издания WccfTech, близкого к инсайдерским источникам, новый процессор будет функционировать на сниженных частотах, что предположительно обеспечит баланс между производительностью и эффективностью устройства.

Сведения о Tensor G3 для Pixel 8a были получены в результате анализа тестов в бенчмарке Geekbench 5. По имеющимся данным, Tensor G3 представляет собой девятиядерный чип, который организован в три кластера.

Первые два кластера имеют по четыре ядра и работают на частотах до 1,7 ГГц и 2,38 ГГц. Третий кластер состоит из одного ядра, способного работать на частоте вплоть до 2,91 ГГц. Тесты также указывают, что устройство Pixel 8a было обозначено в Geekbench 5 кодовым названием «Akita».

В рамках проведенных тестов, однопоточный результат Pixel 8a составил 1218 баллов, а многопоточный — 3175 баллов. Для сравнения, текущий флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 от Qualcomm, получил 1479 и 4803 балла в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

Авторы WccfTech подчеркивают, что разрыв между результатами Pixel 8a и Snapdragon 8 Gen2 довольно существенный, что может привести к усугублению ситуации с выходом Snapdragon 8 Gen3, запланированным на конец 2023 года.

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Ожидается, что официальная презентация смартфона Pixel 8a состоится в начале 2024 года. Пользователи могут рассчитывать на доступную цену устройства в сочетании с новыми технологиями, предоставляемыми Tensor G3 процессором.