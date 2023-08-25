YouTube научили искать музыку по напеву

Пользователи YouTube получат возможность легко отыскать желаемую песню, всего лишь напевая ее мелодию. Важную информацию о найденной ошибке можно сообщить голосом.

Видеохостинг запустил испытания функции, способной распознавать музыку по напеву мотива композиции, длительностью всего три секунды. Пока что новая опция доступна малой части пользователей, обладающих смартфонами, работающими на операционной системе Android, сообщается в службе поддержки YouTube.

«Как только определится конкретная песня, система автоматически перенаправит вас на официальное музыкальное содержание, связанные с этой песней видеоролики, а также короткие видеоклипы с этой самой песней, доступные в приложении YouTube», — написали разработчики.

На платформе уже внедрили стандартный метод поиска музыкальных треков, функционирующий аналогично приложению Shazam.