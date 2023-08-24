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Подсчитано количество SIM‑карт россиян под угрозой блокировки

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор обнаружил более 9 миллионов SIMкарт с неактуальными персональными данными. Если операторы не смогут уточнить по ним сведений, они будут заблокированы.

С августа Роскомнадзор стал рассылать операторам требования о блокировке номеров абонентов с неактуальными персональными данными. На сегодня операторы смогли уточнить сведения по 440 тысячам таких номеров, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Столкнуться с отключением могут россияне, которые в свое время получили SIMкарту без заключения договора от уличных промоутеров, или используют корпоративные SIMкарты, которые компании массово закупают для сотрудников.

Получив уведомление от ведомства, оператор обязан в течение 15 дней скорректировать данные или прекратить оказание услуг по такому номеру. Если требования будет нарушено, мобильного оператора оштрафуют.

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