Роскомнадзор обнаружил более 9 миллионов SIMкарт с неактуальными персональными данными. Если операторы не смогут уточнить по ним сведений, они будут заблокированы.

С августа Роскомнадзор стал рассылать операторам требования о блокировке номеров абонентов с неактуальными персональными данными. На сегодня операторы смогли уточнить сведения по 440 тысячам таких номеров, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Столкнуться с отключением могут россияне, которые в свое время получили SIMкарту без заключения договора от уличных промоутеров, или используют корпоративные SIMкарты, которые компании массово закупают для сотрудников.

Получив уведомление от ведомства, оператор обязан в течение 15 дней скорректировать данные или прекратить оказание услуг по такому номеру. Если требования будет нарушено, мобильного оператора оштрафуют.