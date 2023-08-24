Xiaomi тайно разрабатывает новую операционную систему

Китайская компания Xiaomi тайно создает собственную альтернативу операционной системе Android для своих мобильных устройств.

Xiaomi уже зарегистрировала товарный знак MiOS, который будет использоваться для новой операционной системы собственной разработки, пишет издание 4gnews со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такое решение может быть обусловлено тем, что Xiaomi могут ограничить полноценное использование Android в своих устройствах. В этой ситуация корпорация намерена обезопасить свой основной бизнес.

Однако официальных подтверждений этой информации нет. Некоторые эксперты отмечают, что MiOS может стать новым названием существующей оболочки MIUI, используемой в смартфонах компании вместе с Android.