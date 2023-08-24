Зеленский отверг причастность Украины к гибели Пригожина

Украина не имеет отношения к крушению самолета Embraer в Тверской области, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы не имеем к этому отношения», — сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, пошутив при этом, что когда украинские власти просили западных союзников «помочь с самолетами», то они «не это имели в виду».

Самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», следовал из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек погибли.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК). Его будет вести следователь главного управления по расследованию особо важных дел СК Иван Сибула.