Искусственный интеллект начнет скрывать от пользователей «ВКонтакте» оскорбительные и ругательные комментарии, сообщает пресс-служба соцсети.

Задачу будет выполнять специальный алгоритм на основе машинного обучения. Обнаружив подобное сообщение, система уберет его под плашку. Увидев ее, пользователь самостоятельно решит, хочет ли он прочитать сообщение.

Нейросеть способна автоматически распознавать ругательства, оскорбления и другие негативные высказывания в комментариях. Новую функцию уже успешно протестировали в «VK Клипах», отметили разработчики.

Ранее соцсеть представила специальный режим «Личное пространство», который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Также пользователям стали доступны предупреждения о подозрительных собеседниках в «VK Мессенджере» и фильтр нецензурных выражений.