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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружены загадочные источники рентгеновского излучения

Источник:
arXiv
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Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO/V.Parekh, et al. & ESA/XMM-Newton; Radio: NCRA/GMRT

Астрономы Тайваня обнаружили восемь загадочных источников рентгеновского излучения в галактике NGC 1559. Открытие удалось сделать при помощи космической обсерватории NASA Chandra, предназначенной для исследования космоса в рентгеновском диапазоне.

Каждый такой источник излучения испускал больше энергии в рентгеновском диапазоне, чем испускает один миллион Солнц на всех длинах волн. При этом они являлись стабильными. Исследователи отмечают, что точная природа таких явлений остается загадкой.

NGC 1559 представляет собой спиральную галактику с перемычкой в созвездии Сетка, расположенную на расстоянии около 41 миллиона световых лет. Спиральные рукава NGC 1559 имеют высокую скорость звездообразования.

Всего в галактике были обнаружены 33 точечных источника рентгеновского излучения, среди них — восемь сверхъярких со светимостью выше 10 в 39-1 степени эрг в секунду. Самый яркий объект получил обозначение X-17 с рентгеновской светимостью 7,98 дуодециллиона эрг в секунду.

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