Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина

Тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опознано в морге, главной приметой стало отсутствие пальца, сообщил источник телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ».

Тело Пригожина опознал один из командиров «Вагнера». Также по росту и татуировкам в морге был опознан правая рука Пригожина Дмитрий Уткин, пишет «ВЧК-ОГПУ».

О сложностях с визуальным опознанием тел писали издание «Фонтанка», телеграм-каналы Baza и Shot. Тем не менее, по косвенным признакам специалисты сделали выводы, что Пригожин находится среди погибших.

Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах.

Бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа. Погибли семь пассажиров и трое членов экипажа. По одной из версий следствия, в самолете могло быть заложено взрывное устройство.