Опасный астероид сблизился с Землей

Астероид под кодовым названием 6037 (1988 EG) приблизился к Земле на опасное по астрономическим меркам расстояние — он оказался примерно в 6 миллионах километров от нашей планеты, сообщает NASA.



6037 (1988 EG) имеет размеры от 430 до 960 метров. Он движется со скоростью 14,25 километра в секунду и относится к той группе астрономических объектов, которые, по оценкам ученых, ударяются о Землю раз в 500 тысяч лет.

Падение астероида такого размера на Землю способно вызвать катастрофические последствие. На месте импактного события возникнет кратер диаметром в 10 километров, а радиус зоны поражения будет примерно в сто раз больше.

В атмосферу поднимутся пыль и пепел, которые затруднят попадание солнечного света на несколько лет. В результате можно ожидать падения средней температуры на планете и неурожаев основных сельскохозяйственных культур.

Впрочем, астрономы считают, что шансы падения 6037 (1988 EG) на Землю практически отсутствуют — такое расстояние исключает серьезное гравитационное воздействие планеты на космического гостя.

В следующий раз астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле в феврале 2041 года, сократив дистанцию до 3,65 миллиона километров. Астрономы продолжают пристально отслеживать его орбиту.

