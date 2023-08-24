Бойцы ЧВК «Вагнер» устроили мемориал Пригожину в Новосибирске

Стихийный мемориал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и другим погибшим в авиакатастрофе его самолета организовали в Новосибирске.

Новосибирские бойцы «Вагнера» устроили мемориал около офиса ЧВК на улице Ядринцевской. Там установили портреты Пригожина и его правой руки, командира Дмитрия Уткина, возложили цветы.

Аналогичный мемориал появился у бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Там повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг компании.

Бизнес-джет Пригожина потерпел крушение в Тверской области вечером в среду, 23 августа. Погибли 10 человек. В опубликованном Росавиацией списке пассажиров имя Пригожина значится.