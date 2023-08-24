Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская компания Tokyo Electric Power начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Общий объем воды в резервуарах составляет 1,34 миллиона тонн.

На АЭС находится очищенная вода, но содержащая радиоактивные вещества, такие как тритий, передает телеканал NHK. Рабочие смешивают очищенную воду с морской водой, после чего она сбрасывается в океан через специальный тоннель.

Первый сброс воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет. Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции.

В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами, которое вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1». На станции произошли несколько взрывов и утечка радиации.

В июле этого года Международное агентство по атомной энергии признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В докладе говорилось, что план «соответствует» международным стандартам безопасности.

При этом планы по сбросу воды раскритиковали власти Китая, которые запретили импорт продуктов из десяти префектур Японии «с целью обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей».