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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Появилась версия о взрывном устройстве в самолете Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Взрывное устройство на разбившемся самолете Пригожина было заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия.

Взрыв в небе произошел в районе шасси — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

От разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области 23 августа. Погибли семь пассажиров и трое членов экипажа. На борту, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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денюжка тю-тю, вот и перекрасился

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Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично