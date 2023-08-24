Появилась версия о взрывном устройстве в самолете Пригожина

Взрывное устройство на разбившемся самолете Пригожина было заложено в отсек шасси — это одна из версий следствия.

Взрыв в небе произошел в районе шасси — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

От разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области 23 августа. Погибли семь пассажиров и трое членов экипажа. На борту, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.