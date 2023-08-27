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Мемы про кабачки вернули актуальность

Источник:
Sibnet.ru
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Шутки про кабачки под конец лета снова становятся актуальными. Все потому, что дачники спешат поделиться богатым урожаем с родственниками. Именно отсюда «растут ноги» у кабачковых мемов.

Россияне выращивают кабачки, потому что они неприхотливы и дают богатый урожай. Выбрасывать овощ жаль, поэтому дачники привыкли «награждать» бременем родственников.

Конфликт кабачковых интересов в основном в том, что не все любят этот овощ. Хотя при умении готовить блюдо из кабачка может получиться очень вкусным.

В мемах чаще всего высмеивают большое количество кабачков, желание избавиться от овоща и то, что, имея его в холодильнике, продукт никогда не используют по предназначению.

Традиционно по Сети из года в год кочуют одни и те же кабачковые мемы. Но изредка появляются новые, которые привязывают к современным и актуальным трендам.

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