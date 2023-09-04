Все мы хотим оставить след в истории. Почему бы не сделать это при помощи душевной песни? Онлайн-курсы по сонграйтингу помогут вам в этом. После курсов вы станете востребованным сонграйтером, сможете создавать треки на заказ (и получать 50 тысяч рублей за песню) или для себя, чтобы продвигать собственное музыкальное творчество.

Создание песен — востребованная, хорошо оплачиваемая профессия, поэтому в интернете много предложений по обучению будущих сонграйтеров. Но все из них действительно полезны для пользователей. Мы изучили все курсы, составили рейтинг лучших платных и бесплатных онлайн-курсов по сонграйтингу. При составлении топа мы учитывали уровень преподавания и объем информации, педагогический состав, наличие практики и помощь в трудоустройстве.

ТОП-8 лучших курсов по сонграйтингу в 2023 году

Лучшие курсы по сонграйтингу — это возможность быстро погрузиться в новую творческую специальность, большое количество практики, документальное подтверждение полученных навыков. Вы освоите теорию и историю музыки, разберетесь в рифмах и гармонии, научитесь писать тексты и делать аранжировки, сводить треки.

Онлайн-курсы по сонграйтингу

Среди платных курсов новички или опытные сонграйтеры найдут для себя что-то полезное и интересное. Онлайн-обучение позволяет получить ценные знания от именитых авторов песен, музыкантов и аранжировщиков. При этом не нужно никуда ехать, можно учиться в комфортном темпе в привычной обстановке.

1. Сонграйтинг | Skillbox

Курс содержит 68 видеоматериалов по созданию песен с нуля. Вы научитесь писать тексты и музыку, делать аранжировку, сводить и записывать треки. Обучение будет интересно начинающим и опытным сонграйтерам, копирайтерам и писателям, вокалистам и продюсерам. Преподаватели — Мария Мельникова, музыкант и поэт, Анна Лаврухина, автор и исполнитель песен.

Фото: © скриншот skillbox.ru

Стоимость: 3 979 руб/мес. на 12 месяцев

Длительность: 4 месяца.

Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора.

Сертификат: нет

Преимущества курса:

в обучении применяют авторские методики;

ознакомительный доступ на 3 дня;

удобная система обучения;

полезный бонусный модуль по созданию ремиксов;

после завершения обучения портфолио пополнится тремя песнями;

доступ к курсу остается навсегда;

можно оформить налоговый вычет.

Недостатки курса:

отсутствие документа о завершении курса;

есть рассрочка на 12 месяцев, но при разовой оплате стоимость обучения высокая.

Программа обучения:

Жанры песен

История развития песни

Можно ли писать песни без музыкального образования

Где найти идею для песни

Методы создания треков

Ознакомиться с полной программой курса

2. Сонграйтинг | Уроки легенд

Онлайн-курс для тех, кто хочет полностью погрузиться в создание музыки. Вы пройдете с мастерами весь путь сонграйтинга — от идеи песни до аранжировки и сведения. Курс подойдет музыкантам-самоучкам, начинающим звукорежиссерам и музыкантам, всем, кто хочет стать создателем авторской песни. Авторы и ведущие курса — Иван Дорн, Константин Меладзе, Антон Беляев.

Фото: © скриншот urokilegend.ru

Стоимость : 12 990 руб.

: 12 990 руб. Длительность : 19 уроков.

: 19 уроков. Формат обучения : видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты.

: видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты. Сертификат: сертификат с подписями мастеров.

Преимущества курса:

звездный педагогический состав;

первый урок доступен бесплатно после регистрации;

ежемесячные творческий онлайн-встречи с профессиональными авторами, музыкантами;

много практических уроков;

практически 6 часов концентрированной, полезной информации.

Недостатки курса:

не выявлено.

Программа обучения:

Развитие музыкального вкуса

Знания, необходимые музыканту

Оборудование для домашней студии

Различия цифрового и аналогового звука

Основные шаги в создании музыки

3. Профессия Сонграйтер | Skillbox

Онлайн-курс для обучения сонграйтингу с нуля. Вы поймете, как устроен музыкальный рынок, научитесь работать с разными лейблами, монетизировать творчество, продавать свои песни. Преподаватели — авторы и исполнители песен, основатели лейблов и музыкальных агентств, организаторы музыкальных конкурсов.

Фото: © скриншот skillbox.ru

Стоимость : 5 940 руб./мес. на 25 месяцев.

: 5 940 руб./мес. на 25 месяцев. Длительность : 12 месяцев.

: 12 месяцев. Формат обучения : видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора.

: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора. Сертификат: нет.

Преимущества курса:

целый год практических занятий музыкой;

3 песни в портфолио;

удобный темп обучения;

опытный педагогический состав.

Недостатки курса:

мало практики;

нет живых вебинаров.

Программа обучения:

Музыкальная теория

История музыки

Ableton Live с нуля до PRO

Методы сонграйтинга

Запись вокала

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4. Сонграйтинг и исполнение песен Антон Беляев | Уроки легенд

Авторский курс по сонграйтингу от Антона Беляева — занимается музыкой с 5 лет, получил премию за музыку к фильму «Лед». Вы научитесь создавать полноценное музыкальное произведение, делать аранжировку, поймете, как создавать и управлять группой, как подготовить выступление. Этот курс для всех, кто хочет развиваться в сфере музыкальной индустрии.

Фото: © скриншот urokilegend.ru

Стоимость : 4 490 руб.

: 4 490 руб. Длительность : 16 уроков.

: 16 уроков. Формат обучения : видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты.

: видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты. Сертификат: сертификат с подписями мастеров.

Преимущества курса:

первый урок после регистрации можно посмотреть бесплатно;

бесценный опыт мастера;

бессрочный доступ к материалам;

понятное и доступное изложение информации.

Недостатки курса:

мало практических заданий;

не все уроки содержат пояснения, что делает их не совсем понятными;

ограниченный срок действия скидки.

Программа обучения:

Советы начинающим артистам

Как собрать музыкальную группу

Структура песни

Правила аранжировки

Принципы работы над треком

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Краткий курс для начинающих сонграйтеров, вы научитесь писать хиты, работать с Ableton Live, продвигать свое творчество, зарабатывать на написании песен. Поймете, как придумывать цепляющий текст и музыку, изучите основы музыкального маркетинга.

Фото: © скриншот onskills.ru

Стоимость : 5 200 руб.

: 5 200 руб. Длительность : 5 дней.

: 5 дней. Формат обучения : видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора.

: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора. Сертификат: да.

Преимущества курса:

первый урок можно получить бесплатно;

практические домашние задания с проверкой и обратной связью;

поддержка опытного наставника;

краткое, понятное изложение информации, ничего лишнего.

Недостатки курса:

нередко возникают технические сложности;

часть информации приходится искать самостоятельно.

Программа обучения:

Этапы работы сонграйтера

Правила написания цепляющего текста

Как сочинять музыку

Оборудование для звукозаписи

Работа с Ableton Live

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6. Сонграйтинг и исполнение песен Иван Дорн | Уроки легенд

Онлайн-курс для начинающих музыкантов, продюсеров, авторов песен. Поможет развить музыкальный вкус, улучшить вокальные навыки, научиться сочинять и записывать песни. Вы поймете, с чего нужно начать, чтобы стать востребованным специалистом в музыкальной индустрии. Создатель и преподаватель курса — Иван Дорн, артист со стажем более 15 лет, автор многих хитов, основатель известного лейбла.

Фото: © скриншот urokilegend.ru

Стоимость : 5 990 руб.

: 5 990 руб. Длительность : 18 уроков.

: 18 уроков. Формат обучения : видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты.

: видеоуроки, рабочая тетрадь, тесты. Сертификат: сертификат с подписями мастера.

Преимущества курса:

бесплатный доступ к первому уроку после регистрации;

простые и понятные уроки, продолжительностью не более 20 минут;

воркбук с конспектами, советами от преподавателя, иллюстрациями;

доступ к материалам остается навсегда;

групповой чат;

курс можно проходить в удобное время с любого устройства.

Недостатки курса:

скидка на обучение действует недолго;

нет обратной связи от преподавателя.

Программа обучения:

Как музыканту найти свой стиль

Как создать успешную группу

Необходимое оборудование для домашней студии

Программы для записи музыки

Знания, необходимые музыканту

Ознакомиться с полной программой курса

7. Сонграйтинг Basic | Музыкальная Академия Игоря Матвиенко

Экспресс-курс для новичков в музыке, начинающих сонграйтеров, диджеев и вокалистов. Вы научитесь превращать свои идеи в качественный музыкальный продукт, запишите свои первые треки. Преподаватели — Игорь Матвиенко, Игорь Полонский, Александр Шаганов, Александр Парамонов.

Фото: © скриншот academama.ru

Стоимость : от 4 000 руб.

: от 4 000 руб. Длительность : 10 уроков.

: 10 уроков. Формат обучения : видеоуроки, доп. материалы, общение в чате с единомышленниками и преподавателем.

: видеоуроки, доп. материалы, общение в чате с единомышленниками и преподавателем. Сертификат: диплом о доп. образовании.

Преимущества курса:

бесплатный первый урок;

разбор работ в прямом эфире проводит лично Игорь Матвиенко;

отличный педагогический состав.

Недостатки курса:

нет практики;

домашние задания проверяют не во всех тарифных пакетах.

Программа обучения:

Особенности сочинения мелодии и текста

Работа с DAW

Особенности песенной поэзии

Техники аранжировки

Основы музыкальной гармонии

Ознакомиться с полной программой курса

8. Сонграйтинг по-русски | Академия сонграйтинга

Авторский курс по сонграйтингу от известного создателя хитов Олега Шаумарова, который пишет песни для многих известных российских звезд шоу-бизнеса. Вы получите пошаговую инструкцию по созданию разножанровых, популярных, коммерчески успешных песен. Все техники по созданию хита от теории до практики в доступном формате.

Фото: © скриншот songwriting-academy.ru

Стоимость : от 24 990 руб.

: от 24 990 руб. Длительность : 31 урок.

: 31 урок. Формат обучения : видеозаписи, практические задания, обратная связь.

: видеозаписи, практические задания, обратная связь. Сертификат: да.

Преимущества курса:

в программе — только проверенные, работающие инструменты для создания хитов;

подробные видеоуроки, никакой «воды»;

проверка домашних заданий с обратной связью от преподавателя;

курсы полезны для новичков и опытных авторов песен.

Недостатки курса:

цена;

мало практических уроков.

Программа обучения:

Основные монетизируемые жанры в музыке

Как развивать наслушанность

С чего начать писать песню

Как влиять на ощущения слушателя

Важность ритмической составляющей песни

Ознакомиться с полной программой курса

Бесплатные курсы по сонграйтингу

Бесплатные курсы часто предполагают быстрое обучение. Всего за несколько дней вы изучите все необходимые основы, напишите одну или несколько песен, поймете, как можно зарабатывать на сонграйтинге. Возможно, в бесплатных курсах меньше практики, но при должном упорстве из них можно извлечь максимум пользы.

Экспресс-курс от известной онлайн-школы для тех, кто хочет освоить творческую профессию, написать свою первую песню. Курс будет полезен музыкантам и продюсерам для прокачки навыков в сонграйтинге и музыкальном, маркетинге, менеджменте.

Основные характеристики курса:

всего за 3 урока узнаете, как начать писать песни и зарабатывать на этом;

выдается сертификат;

интенсив в записи, смотреть его можно в удобное время, учиться в комфортном темпе;

преподаватель — Анна Лаврухина, занимается сонграйтингом более 10 лет.

2. Как написать песню — Вадик Углов

Серия видеороликов для тех, кто хочет с нуля научиться писать текст. Вы узнаете, как сочинить текст, подобрать и придумать мелодию, аккорды, научитесь делать аранжировку, записывать и сводить итоговый вариант.

Основные характеристики курса:

курс состоит из 25 видеоуроков;

автор — Вадик Углов, автор и исполнитель собственных песен;

отличная подача материала — просто, доступно, с юмором.

Видеокурс, который поможет написать свою первую авторскую песню. Поймете, как мысли облекать в песни, узнаете о ритме и размере стиха, освоите несколько эффективных техник сонграйтинга.

Основные характеристики курса:

курс состоит из 6 лекций, общая продолжительность чуть больше часа;

автор курса — Оксана Ференчук, музыкант, педагог, основатель онлайн-школы для обучения вокалу.

4. Обучение сонграйтингу — Академия Сонграйтинга

Один из самых объемных бесплатных курсов по обучению сонграйтингу. Вы узнаете, как писать красивые песни, которые становятся популярными, как продвигать свое творчество и попасть на радио.

Основные характеристики курса:

курс состоит из 47 видео;

в уроках много интересных заданий для развития творческого мышления, профессиональных навыков;

автор курса — Олег Шумаров, композитор, пишет песни с 13 лет, его песни исполняет Макс Фадеев, Юлия Савичева.

5. Songwriting Workshop Playlist — DonMoenTV

Онлайн-курс для начинающих и опытных авторов песен. Автор делится своим многолетним опытом, затрагивает много важных тем сонграйтинга — как написать отличную песню, как подписывать контракт с издателями.

Основные характеристики курса:

курс состоит из 20 видео;

обучение — на английском языке;

автор курса — Дон Моен, американский певец, пианист, автор песен христианской культовой музыки.

Заключение

Хороший автор может заработать от 50 тысяч рублей за одну песню. Онлайн-курсы по сонграйтингу — первый шаг к успешной карьере, получении прибыльной, востребованной творческой профессии. Выбирайте платные курсы, в которых есть возможно бесплатно прослушать первый урок. Вы сможете оценить уровень профессионализма преподавателя, качество материала, технические особенности видеоуроков.

Бесплатные курсы должны быть емкими, максимально понятными и простыми, содержать полезную теоретическую информацию, которую можно применить на практике.