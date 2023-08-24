«Непосредственно Каха 2» лишился прокатного удостоверения

Фото: © кадр из фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у второй части фильма про Каху «Непосредственно Каха. Другой фильм».

Решении о лишении прокатного удостоверения было принято из-за жалоб на сцену изнасилования нетрезвой девушки главным героем картины и последующим оправданием его, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Прокатное удостоверение было выдано фильму 15 мая, картину показывали в кино, и она даже становилась лидером отечественного проката по итогам премьерного уикенда.

Фильм «Непосредственно Каха. Другой фильм» после широкого проката появился в онлайн-кинотеатрах. Для показа в видеосервисах прокатное удостоверение фильмам не требуется.