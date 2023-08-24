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Лукашенко пожелал Украине «бесценного и такого нужного мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил «украинский братский народ» с Днем независимости.

Лукашенко пожелал, «чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир».

По его словам, народы объединяют «такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре».

Украина отмечает День независимости 24 августа, так как в этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости страны.

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Политика #Мир
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