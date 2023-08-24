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Российские инженеры создали телефон, защищающий помещение от прослушки

Источник:
Sibnet.ru
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Переговоры за стеклом
Фото: © charlesdeluvio / Unsplash License

Центр безопасности информации, входящий в состав ассоциации «Доверенная платформа», анонсировал разработку инновационного IP-телефона под названием «Дозвон». Аппарат предназначен для обеспечения защиты помещений от возможной прослушки.

«Дозвон» оснащен специальными мерами защиты в аудиоканале, направленными на предотвращение прослушивания в учреждениях, где проводятся конфиденциальные и секретные переговоры, сообщают РИА Новости со ссылкой на инженера компании-разработчика Олега Василенко.

Устройство включает в себя виброакустические средства защиты, способное блокировать возможность прослушивания помещения через телефон, когда трубка находится на базе. Однако при поднятии трубки защита отключается, что позволяет начать конфиденциальные беседы.

Василенко добавил, что при поднятии трубки на «Дозвоне» загорается специальный индикатор, указывающий на то, что защита от прослушивания снова активирована. Это позволяет всем находящимся в помещении вернуться к безопасным и конфиденциальным разговорам.

Инженер подчеркнул, что разработка уже получила сертификацию от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Это подтверждает высокий стандарт безопасности и надежности данного устройства, что делает его важным инструментом для учреждений, ценящих конфиденциальность коммуникаций.

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