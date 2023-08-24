Индийский луноход прогулялся по Луне

Индийский луноход «Прагъян», доставленный миссией «Чандраян-3», совершил первую поездку по поверхности спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований в сети X (Twitter).

Луноход выкатился из посадочного модуля и раскрыл солнечные батареи. Затем он совершил поездку по лунной поверхности.

Подготовка «Прагъяна» к спуску на поверхность заняла много времени. Необходимо было ждать, пока поднятая при посадке модуля «Викрам» лунная пыль полностью рассеется. Поскольку гравитация у Луны меньше, чем у Земли, пыль там оседает дольше.

«Прагьян» весом 26 килограммов проработает как минимум лунный день (14 земных суток). Он исследует реголит, что должно подтвердить или опровергнуть наличие запасов воды на Южном полюсе.

Индия оказалась первой страной, которая смогла посадить автоматический аппарат в районе Южного полюса Луны. Российская миссия «Луна-25», у которой была та же задача, провалилась.