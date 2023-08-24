НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Индийский луноход прогулялся по Луне

Источник:
Sibnet.ru
603 3
Луноход «Прагъян» и модуль «Викрам»
Фото: Indian Space Research Organisation / GODL-India

Индийский луноход «Прагъян», доставленный миссией «Чандраян-3», совершил первую поездку по поверхности спутника Земли, сообщила Индийская организация космических исследований в сети X (Twitter).

Луноход выкатился из посадочного модуля и раскрыл солнечные батареи. Затем он совершил поездку по лунной поверхности.

Подготовка «Прагъяна» к спуску на поверхность заняла много времени. Необходимо было ждать, пока поднятая при посадке модуля «Викрам» лунная пыль полностью рассеется. Поскольку гравитация у Луны меньше, чем у Земли, пыль там оседает дольше.

«Прагьян» весом 26 килограммов проработает как минимум лунный день (14 земных суток). Он исследует реголит, что должно подтвердить или опровергнуть наличие запасов воды на Южном полюсе.

Индия оказалась первой страной, которая смогла посадить автоматический аппарат в районе Южного полюса Луны. Российская миссия «Луна-25», у которой была та же задача, провалилась.

Тема: Человек и космос
Индийская станция успешно села на Луну
Определено точное место падения «Луны-25»
Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»
Россия разработает вечный двигатель для спутников
смотреть все
Наука #Космос #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
Российская экспедиция на Луну провалилась
Консультант Госдепа увидел единственный путь для победы Украины
Обсуждение (3)
Картина дня
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
Лукашенко пожелал Украине «бесценного и такого нужного мира»
Опубликован подробный отчет о полете самолета Пригожина
Индийский луноход прогулялся по Луне
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Уже и Индия в космосе обогнала! Где был СССР с его космическим наследством, и где была Индия? Как так...

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично

masiki

Когда в катаре нашли нефть один бедуин за 35 лет сделал страну самой богатой в мире, в РФ нашли нефть,...

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился