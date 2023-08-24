Гибель лидера ЧВК повысила популярность Иосифа Пригожина

Пользователи Сети после новости о гибели лидера ЧВК «Вагнер» отправились в комментарии соцсети продюсера Иосифа Пригожина, чтобы обсудить произошедшее и зло пошутить.

В комментариях популярного однофамильца Евгения Пригожина появились шутки из серии: «Валерия теперь лидер ЧВК», «Сначала ты работаешь на фамилию, потом фамилия работает на тебя», «Премия МУЗ ТВ "Взрыв года"».

Кроме этого многие, то ли в шутку, то ли по незнанию, «похоронили» продюсера, выражая соболезнования его жене Валерии.

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Комментарии в соцсети Иосифа Пригожина стали уже публичным чатом для обсуждения новостей о Евгении Пригожине. Сначала поклонники просто перепутали однофамильцев, а потом намеренно начали писать Иосифу, подразумевая Евгения Пригожина.