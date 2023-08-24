Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети

Пользователи Сети активно обсуждают версии гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время катастрофы на борту самолета, одной из них стала инсценировка.
«Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной», — написала в телеграм-канале главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Пригожин уже "разбивался" в Конго. Что произошло сейчас трагедия или очередное "путание следов", не так уж важно», — написал в телеграм-канале политолог Илья Гращенков.
Речь о происшествии в 2019 году, когда в Африке разбился
грузовой военный самолет Ан-72. Тогда появилась информация, что в разбившемся
лайнере был Евгений Пригожин. Но через несколько дней он оказался жив.
Кроме того, в июле при обысках у Пригожина нашли
многочисленные парики и паспорта с его фотографией и другими именами и фамилиями.
Самолет Embraer Legacy 600 разбился 23 августа в Тверской области.
Десять человек на борту не выжили. По данным Росавиации, в самолете был Пригожин,
но официальное опознание еще не проводилось.
Следователи возбудили
уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации воздушного транспорта). Специальная комиссия Росавиации также
начала расследование.