Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети

Пользователи Сети активно обсуждают версии гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время катастрофы на борту самолета, одной из них стала инсценировка.

«Среди обсуждаемых версий — инсценировка. Но лично я склоняюсь к более очевидной», — написала в телеграм-канале главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Пригожин уже "разбивался" в Конго. Что произошло сейчас трагедия или очередное "путание следов", не так уж важно», — написал в телеграм-канале политолог Илья Гращенков.

Речь о происшествии в 2019 году, когда в Африке разбился грузовой военный самолет Ан-72. Тогда появилась информация, что в разбившемся лайнере был Евгений Пригожин. Но через несколько дней он оказался жив.

Кроме того, в июле при обысках у Пригожина нашли многочисленные парики и паспорта с его фотографией и другими именами и фамилиями.

Самолет Embraer Legacy 600 разбился 23 августа в Тверской области. Десять человек на борту не выжили. По данным Росавиации, в самолете был Пригожин, но официальное опознание еще не проводилось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специальная комиссия Росавиации также начала расследование.