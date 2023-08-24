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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Маск высказался о крушении самолета Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Илон Маск, комментируя крушение самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту, допустил, что произошедшее — «психологическая операция».

Маск отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X (Twitter), который заявил, что авиакатастрофа «не заставила себя долго ждать».

«Дольше, чем я ожидал. Есть небольшой шанс, что это психологическая операция», — ответил Маск.

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области 23 августа, он направлялся из Санкт-Петербурга в Москву. Погибли 10 человек. По данным Росавиации, в среди пассажиров был Пригожин.

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