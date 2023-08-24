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Мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Российский мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» вышел в прокат в четверг, 24 августа, став лидером по предродажам билетов.

В центре сюжета прекрасная и отважная дочь великого князя Людмила. А Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс, а Руслан бросается ее спасать.

Отечественный мультфильм на предпродажах заработал больше 0,8 миллиона рублей и претендует стать лидером проката будущего уикенда.

Среди других интересных новинок — американский боевик «Заложники», немецкий триллер «Подводный капкан», хорроры «Сомнения. Дитя тьмы» и «Игра в лифта», российский приключенческий фильм «Квест».

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usacomp

Никогда не играйте в азартные игры с государством.

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился

Uynachalnica

Уже и Индия в космосе обогнала! Где был СССР с его космическим наследством, и где была Индия? Как так...

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично