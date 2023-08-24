Фото: © кадр из мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Российский мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» вышел в прокат в четверг, 24 августа, став лидером по предродажам билетов.

В центре сюжета прекрасная и отважная дочь великого князя Людмила. А Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс, а Руслан бросается ее спасать.

Отечественный мультфильм на предпродажах заработал больше 0,8 миллиона рублей и претендует стать лидером проката будущего уикенда.

Среди других интересных новинок — американский боевик «Заложники», немецкий триллер «Подводный капкан», хорроры «Сомнения. Дитя тьмы» и «Игра в лифта», российский приключенческий фильм «Квест».