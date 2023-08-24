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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»

Источник:
Sibnet.ru
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Люди принесли цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге после известий о смерти лидера ЧВК Евгения Пригожина.

Возле здания бывшего офиса ЧВК повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг частной компании, сообщает телеграм-канал Sota (Sota.Vision признана иностранным агентом в РФ). Люди принесли на стихийный мемориал цветы и лампадки.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбился 23 августа во время крушения самолета в Тверской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специальная комиссия Росавиации также начала расследование.

Кроме Евгений Пригожина, на борту были командир ЧВК Дмитрий Уткин, в честь которого группа получила название «Вагнер», а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин. Погибли и члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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