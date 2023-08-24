Начался отток российской аудитории из сервисов Google

Исследования StatCounter показали, что доля Google на российском рынке продолжает снижаться, в то время как «Яндекс Браузер» и «Яндекс» продолжают увеличивать популярность среди пользователей.

Одной из ключевых причин, объясняющих снижение доли Google, становится недовольство россиян нежелательной рекламой и недостаточной безопасностью данных, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Возможные уязвимости и несанкционированный доступ к личной информации создали у пользователей ощущение ненадежности и ухудшили репутацию Google на российском рынке.

Отказ Google от поддержки устаревших операционных систем, таких как Windows 7, 8 и 8.1 стал важным фактором в снижении доли компании. Это вызвало недовольство у пользователей, которые продолжают использовать устаревшие версии операционной системы.

Google прекратил поддержку российских SSL-сертификатов, что привело к опасениям по поводу безопасности данных и конфиденциальности пользователей. В этом контексте многие крупные компании начали активно следить за обновлениями браузера Chrome и искать альтернативы.

Какой браузер выбрать?

По данным исследований, доля «Яндекс Браузера» и поискового сервиса «Яндекс» продолжает расти. Этот рост связывается с правильной стратегией развития браузера и поисковой системы, ориентированной на удовлетворение потребностей российских пользователей.