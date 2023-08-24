Пользователи пожаловались на образование конденсата в AirPods Max

Владельцы наушников AirPods Max столкнулись с проблемой скапливания конденсата внутри алюминиевых чашечек, что вызывает беспокойство и негодование среди обладателей этой премиальной продукции.

Жалобы на конденсат в наушниках начали появляться на официальном форуме Apple, Reddit и в Twitter, еще с начала 2020 года. Пользователи выражают беспокойство по поводу влаги, которая скапливается внутри аппаратуры и может привести к необратимому повреждению наушников.

Несмотря на множество жалоб, Apple отказывается признать наличие какой-либо ошибки или дефекта в своих продуктах. Однако компания рекомендует пользователям быть осторожными и аккуратными при использовании AirPods Max, чтобы избежать проблем, связанных с конденсатом.

Группа пострадавших пользователей подала коллективный иск против Apple, требуя признания проблемы и возмещения ущерба. В ходе судебных разбирательств юристы компании настаивают на том, что проблемы с конденсатом возникли из-за неправильного и неаккуратного использования наушников, отрицая наличие дефекта в продукции.

Как выбрать хорошие Bluetooth-наушники для смартфона

Некоторые пользователи сообщают, что в случаях, когда проблема с конденсатом действительно подтверждается, Apple бесплатно заменяет поврежденные наушники на новые. Однако этот процесс может быть долгим.