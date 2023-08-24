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Опубликован первый трейлер новых «Папиных дочек»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер перезапуска сериала «Папины дочки» появился в Сети, в нем показали основных героев, которые остались в шоу спустя 10 лет.

Трейлер начинается с объяснения, почему Веник остался с детьми один. Герой читает письмо Даши, где та простит прощения, что уходит из семьи. Следом всем дочкам приходит уведомление на смартфоны — «мама покинула чат» в группе «Семья».

Далее в трейлере показали, как герой справляется с бытовыми вопросами без жены. Помагают ему в этом сестры Даши — Маша и Галина Сергеевна.

Известно, что другие персонажи из старых «Папиных дочек» тоже появятся в проекте. СТС сообщает, что премьера состоится скоро, но точной даты выхода пока нет.

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