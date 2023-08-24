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Организаторы концерта в Казахстане жестко ответили Земфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал DANAPARTNER

Певица Земфира (признана иноагентом в России) после концерта в Казахстане пожаловалась на плохую организацию, в ответ команду артистки назвали свиньями.

Одна из организаторов концерта Дана Орманбаева подробно изложила случившееся в Астасне. Она сообщила в телеграм-канале, что общение с Земфирой сложилось дружелюбное и она оставила хорошее впечатление, но, когда уехала — всех удивила.

По словам Орманбаевой, команда разгромила гримерку, оставив там ужасный беспорядок. Но организатор не утверждает, что это сделала певица или кто-то из ее музыканатов.

«У меня есть ощущение, что наши гости пошли на опережение и нарочито дискредитировали нашу организацию, опубликовав вчера этот пост в аккаунтах Земфиры», — написала Орманбаев.

Во вторник Земфира написала в соцсетях, что организация концерта в Казахстане была «чудовищная» и весь концерт она и музыканты «вывели на професионализме».


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