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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК рассмотрит версию «внешнего воздействия» на самолет Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение самолета Embraer в Тверской области
Фото: © СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Embraer, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Будут проверены версии о технических неполадках и внешнем воздействии.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщил СК РФ.

На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — сообщил РБКисточник в правоохранительных органах.

Бизнес-джет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. Погибли 10 человек, находившиеся на борту.

Тема: Катастрофа самолета Пригожина
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ЧП #Происшествия #Громкое дело
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