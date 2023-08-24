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Катастрофа самолета Пригожина
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Росавиация подтвердила смерть Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Крушение самолета Embraer с Евгением Пригожиным в Тверской области
Фото: © телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»

Росавиация опубликовала список пассажиров, которые, по данным авиакомпании, были вместе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту самолета Embraer-135, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа.

В списке значатся командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

«Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Тема: Катастрофа самолета Пригожина
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