Росавиация подтвердила смерть Пригожина

Росавиация опубликовала список пассажиров, которые, по данным авиакомпании, были вместе с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту самолета Embraer-135, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа.

В списке значатся командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

«Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», — говорится в сообщении.