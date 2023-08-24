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Крушение самолета с Пригожиным попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Частный самолет Embraer Legacy с основателем ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбился в Тверской области, катастрофу сняли очевидцы, видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как самолет начинает терять высоту и практически отвесно падает вниз. Очевидцы утверждают, что перед крушением борта они слышали два громких хлопка.

В воздухе самолет несколько раз переворачивается, заметно, что он горит, над ним виден столб серого дыма. Кроме этого, от него отделяются части фюзеляжа и крыльев. Через несколько секунд Embraer Legacy врезается в землю.

По предварительным данным, в самолете было семь пассажиров и три члена экипажа. Помимо Пригожина, в бизнес-джете летели командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, личный оператор Пригожина, логист ЧВК и личная охрана. Все они погибли.

Следствие рассматривает различные версии крушения, включая технические неполадки, «внешнее воздействие» и ошибку пилота.

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ЧП #Происшествия
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