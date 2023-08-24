Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе

Частный самолет Embraer Legacy в среду вечером упал в Тверской области. Он летел из Москвы в Санкт-Петербург, на его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

По предварительным данным, в самолете было семь пассажиров и три члена экипажа. Помимо Пригожина, в бизнес-джете летели командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, личный оператор Пригожина, логист ЧВК и личная охрана, пишет «Фонтанка».

Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Место катастрофы оцеплено.

Следствие рассматривает различные версии крушения, включая технические неполадки, «внешнее воздействие» и ошибку пилота, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня инициировал «марш справедливости» на Москву, обвинив Минобороны в ударе по позициям группы. Он требовал личных переговоров с Шойгу и Герасимова. Президент Владимир Путин назвал подобные действия предательством.

После переговоров, посредником в которых стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Пригожин развернул отряды «Вагнер» и прекратил мятеж. Всем бойцам разрешили перебраться в Белоруссию или заключить контракты с Минобороны.

