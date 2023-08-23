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Украине пригрозили за удары беспилотников по Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Россия не оставит без ответа атаки украинских беспилотников на Москву и другие регионы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Подобные действия <...> станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы», — сказала дипломат, передает пресс-служба ведомства.

Также Москва не намерена оставлять без внимания действия западных спецслужб, которые предоставляют Киеву разведданные. По словам Захаровой, на их основе выстраиваются маршруты движения дронов.

Захарова отметила, что атаки являются попыткой «отыграться на гражданских объектах» на фоне неудачного контрнаступления Киева. К 23 августа Москва шесть дней подряд подвергалась атакам дронов, в ходе последней два беспилотника были сбиты, еще один врезался в здание «Москва-Сити».

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Топ комментариев

usacomp

Никогда не играйте в азартные игры с государством.

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично

-CIIAPTAK-

Лучше бы давали квартиры за стаж работы,как было в СССР,а то придумали вампиры свою ипотеку,тупо рабство!

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился