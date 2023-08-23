Xiaomi займется производством электромобилей

Компания Xiaomi получила разрешение китайского регулятора на производство электромобилей. Корпорация стала четвертой компанией КНР, получившей разрешение на производство автомобилей с электрическим двигателем.

В 2021 году Xiaomi выделила на автомобильное направление 10 миллиардов долларов и зарегистрировала соответствующее подразделение. Его возглавил основатель компании Лэй Цзюнь, что подчеркивало серьезность намерений.

Промышленным партнером Xiaomi стал один из крупнейших автоконцернов Китая — BAIC. При этом для старта производства компании еще предстоит получить разрешение китайского Министерства промышленности и информации.

При этом Xiaomi выходит на рынок с невероятно высокой конкуренций — рынок электромобилей в Китае развивается быстрыми темпами, в этих условиях производители вынуждены снижать цены, чтобы сохранить свои позиции.