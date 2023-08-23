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Стала известна дата показа пиратской «Барби» в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Барби»

Фильм «Барби» с Марго Робби покажут в российских кинотеатрах с 9 сентября, картина выйдет в хорошем качестве с многоголосным дубляжом.

К 9 сентября «Барби» выйдут в цифровой прокат в Северной Америке, поэтому у российских кинотеатров появится возможность показать картину в хорошем качестве.

Голливудская «Барби» выйдет в озвучке сразу трех разных студий, конкурирующих друг с другом за привлечение «официальных голосов дубляжа» – российских актеров, которые ранее были закреплены студиями за тем или иным актером, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Еще раньше в прокате появится фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» — со 2 сентября. Он также выйдет с качественной озвучкой.

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