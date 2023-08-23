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Найден способ быстро нарастить мышечную массу

Источник:
Sibnet.ru
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Быстро нарастить мышечную массу помогает выполнение так называемых дроп-сетов — это метод, при котором первый подход упражнений выполняют с тяжелым весом, после чего нагрузка постепенно снижается, рассказал главный тренер американской Национальной академии спортивной медицины Андре Адамс.

Данный подход позволяет ускорить процесс развития мускулатуры за счет включения сразу трех стратегий стимулирования мышечного роста — поднятия тяжестей, метаболического стресса или длительного напряжения и микроразрывов, происходящих при большом количестве повторений, отметил тренер в интервью изданию Insider.

По словам Адамса, дроп-сеты можно включить в занятия на тренажерах, в упражнения с гантелями или штангой. Для эффективного наращивания мускулатуры он рекомендовал выполнять не менее трех подходов и каждый раз снижать вес как минимум на 20%. Выполнять подходы нужно без перерыва до ощущения мышечного отказа.

При этом тренер предупредил, что после дроп-сетов мышцам потребуется больше времени для восстановления. Он посоветовал отдыхать подольше и не спешить возвращаться в спортзал после подобной тренировки.

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