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Путин выступил на саммите БРИКС

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи выступил на встрече с лидерами стран БРИКС. В ходе своего выступления он подчеркнул, что все главы БРИКС поддерживают формирование многополярного мира и уважение устава ООН.

Путин отметил, что БРИКС утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Он подчеркнул, что члены БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран.

Российский лидер подчеркнул, что именно стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело «к тяжелому кризису на Украине». Он также выразил благодарность коллегам по БРИКС, которые пытаются добиться урегулирования конфликта мирными средствами.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», — сказал Путин.

В 15-й саммите БРИКС, помимо делегаций из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, участвуют представители около 40 государств. Российскую делегацию в ЮАР возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

usacomp

Никогда не играйте в азартные игры с государством.

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично

-CIIAPTAK-

Лучше бы давали квартиры за стаж работы,как было в СССР,а то придумали вампиры свою ипотеку,тупо рабство!

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился