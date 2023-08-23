Путин выступил на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи выступил на встрече с лидерами стран БРИКС. В ходе своего выступления он подчеркнул, что все главы БРИКС поддерживают формирование многополярного мира и уважение устава ООН.

Путин отметил, что БРИКС утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Он подчеркнул, что члены БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран.

Российский лидер подчеркнул, что именно стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело «к тяжелому кризису на Украине». Он также выразил благодарность коллегам по БРИКС, которые пытаются добиться урегулирования конфликта мирными средствами.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», — сказал Путин.

В 15-й саммите БРИКС, помимо делегаций из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, участвуют представители около 40 государств. Российскую делегацию в ЮАР возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.