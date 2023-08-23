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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Представлена Half-Life 2 RTX

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Nvidia неожиданно анонсировала Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project — ремастер культовой игры, вышедшей в 2004 году.

Новая версия экшена получит улучшенное качество графики благодаря инструментам RTX Remix. Так, Half-Life 2 RTX будет поддерживать DLSS 3, Reflex и RTX IO. Качество будущей графики можно оценить по выпущенному трейлеру.

Разработкой ремастера занимается студия Orbifold Studios, специалисты которой полностью перерабатывают Half-Life 2, включая ассеты и освещение, которое в улучшенной версии игры реализуют с помощью трассировки лучей.

Дата релиза Half-Life 2 RTX пока неизвестна, проект находится на ранней стадии разработки. Интересно, что компания Valve, которая создала оригинальную игру, участие в разработке не принимает.

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Игры #Экшены
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