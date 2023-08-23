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Индийская станция успешно села на Луну

Источник:
Sibnet.ru
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Индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну. Прямая трансляция спуска велась Индийской организацией космических исследований на YouTube.

Мягкая посадка состоялась в районе Южного полюса Луны. Таким образом, Индия вошла в элитный клуб космических держав, которые совершали посадку своих аппаратов на спутник Земли. Ранее такие миссии успешно завершали СССР, США и Китай.

Кроме этого, Индия оказалась первой страной, которая смогла посадить свой автоматический аппарат в полярном регионе Луны, ранее все миссии прилунялись в более благоприятной экваториальной зоне.

Станция Chandrayaan-3 включает модуль с двигательной установкой, посадочный аппарат и 26-килограммовый луноход. С помощью научного оборудование запланировано изучение реголита, которое должно подтвердить или опровергнуть наличие запасов воды на Южном полюсе.

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