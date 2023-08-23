Зеленский признал сложности контрнаступления

Украинское контрнаступление идет очень сложно, признал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал Зеленский, уточнив при этом, украинские военные все равно продвигаются, «но понемногу».

В июне Зеленский уже говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление российской армии, но тогда он описывал ситуацию как «в целом позитивную».

Генерал ВСУ Александр Сырский также признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. При этом западные СМИ отмечают, что официальные лица США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке страны.