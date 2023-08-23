Иранская SAIPA определила цены на модели для России

Цены на автомобили иранской компании SAIPA в России будут начинаться от 1,2 миллиона рублей.

Первой моделью станет хетчбэк Quik по цене около 1,5 миллиона рублей, приводит Autonews.ru информацию дилерского центра Major Auto.

Машина оборудована атмосферным 1,5-литровым двигателем М15 мощностью 87 лошадиных сил. Оснащается как механической, так и автоматической коробкой передач. В комплектациях будут подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности.

Стоимость седана Saina S — от 1,2 миллиона рублей, а седана Shahin — от 2 миллионов рублей. При этом в компании планируют снизить цену на эту модель.

Дилер намерен начать продажи Quik осенью 2023 года.