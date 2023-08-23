Иноагент Земфира случайно обидела зрителей в Казахстане

Певица Земфира (признана иноагентом в России) после выступления в Казахстане пожаловалась на организаторов мероприятия, написала страну с маленькой буквы, обидев тем самым своих зрителей.

Земфира опубликовала в соцсети пост, где высказалась о концерте. Она осталась недовольна организаторами мероприятия в Казахстане, и в ее тексте страна была написана с маленькой буквы.

В комментариях к посту пользователи Сети написали, что жители Казахстана не заслуживают такого отношения. Земфира немедленно извинилась.

«КАЗАХСТАН, абсолютно не хотела задеть вас! писала быстро и коротко, интригуя правила пунктуации. Прошу прощения. у меня в принципе прекрасная публика везде, КАЗАХСТАН исключением не стал — встретили действительно отлично. РИЖАНЕ — привет вам», — написала певица (орфография и пунктуация сохранены).