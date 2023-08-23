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Начались съемки биографического сериала «Адмирал Кузнецов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов» стартовали в Москве, а затем продолжатся в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске. Проект выйдет на канале «Россия».

В центре сюжета сериала народный комиссар Николай Кузнецов (Игорь Петренко), которому пришлось командовать Военно-морским флотом СССР в тяжелейшее для страны время — в Великую Отечественную войну.

Кроме Петренко в сериале снялись Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Николай Добрынин, Виталий Кищенко, Александр Наумов, Алексей Макаров и другие. Режиссёром выступает Сергей Виноградов.

«Мы не пытаемся охватить всю жизнь адмирала Кузнецова. Это восемь фрагментов жизни из начала 1940-х, когда он заявил о себе со всей мощью. Это начало войны, бомбардировка Берлина, Таллинский переход, Сталинград и открытие Нахимовского училища», — цитирует пресс-служба канала «Россия» Виноградова.

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