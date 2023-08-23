Костомаров впервые после ампутации вышел на лед

Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Роман Костомаров, лишившийся обеих стоп из-за тяжелой пневмонии, впервые вышел на лед.

Костомаров принял участие в номере супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Он вышел на лед в кроссовках, пара обнялась и вместе покинула сцену.

Фигурист был госпитализирован в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Он провел в больнице полгода и перенес ампутации стоп, голеней, кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

После выписки он выкладывал видео с тренировок на протезах, где бегает и прыгает. Также Костомарову изготовят ручные протезы.